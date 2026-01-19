У Києві судитимуть правоохоронців за побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо двох правоохоронців, яких обвинувачують у побитті чоловіка біля Голосіївського районного ТЦК та СП. Обох фігурантів уже звільнили зі служби.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування інциденту, який стався поблизу будівлі Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Києві. Обвинувальний акт щодо двох правоохоронців скеровано до суду.

За даними слідства, під час затримання чоловіка правоохоронці застосували до нього надмірну силу та завдали численних ударів по голові. Внаслідок побиття потерпілий отримав множинні тілесні ушкодження.

Водночас встановлено, що конфлікт виник після того, як затриманий розпилив у салоні службового автомобіля перцевий балончик. У ДБР наголошують, що навіть за таких обставин застосування жорстокого насильства з боку правоохоронців є неприпустимим.

Двом фігурантам інкримінують перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством, за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Обидва правоохоронці вже звільнені зі служби. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Київська міська прокуратура.