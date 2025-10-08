У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є загиблий і постраждалий

У Святошинському районі Києва стався вибух у квартирі багатоповерхівки. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна — отримала поранення. На місці працюють поліція, вибухотехніки та слідчі.

Про це повідомила поліція Києва.

Увечері 9 жовтня близько 18:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі житлового будинку в Святошинському районі столиці.

Як повідомили у поліції Києва, за попередньою інформацією, внаслідок вибуху одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку поліції, а також вибухотехніки й інші профільні служби.

Правоохоронці з’ясовують причини та обставини інциденту.