        Суспільство

        У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є загиблий і постраждалий

        Сергій Бордовський
        8 Жовтня 2025 19:36
        Вибух у квартирі на Святошині / Фото з соцмережі
        Вибух у квартирі на Святошині / Фото з соцмережі

        У Святошинському районі Києва стався вибух у квартирі багатоповерхівки. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна — отримала поранення. На місці працюють поліція, вибухотехніки та слідчі.

        Про це повідомила поліція Києва.

        Увечері 9 жовтня близько 18:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі житлового будинку в Святошинському районі столиці.

        Як повідомили у поліції Києва, за попередньою інформацією, внаслідок вибуху одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

        На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку поліції, а також вибухотехніки й інші профільні служби.

        Правоохоронці з’ясовують причини та обставини інциденту.


