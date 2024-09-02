У Києві сталася стрілянина через припарковане авто

У Голосіївському районі Києві на території ЖК “Амурський” лунали постріли. Інформація про стрільбу надійшла до поліції близько 19:10.

Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. У подальшому між учасниками виникла бійка, під час якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив кілька пострілів у бік опонента.

“Внаслідок стрілянини місцевий мешканець 1975 року народження, отримав тілесні ушкодження. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стрілка затримали. Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини цієї події.