Суспільство

У Києві сталася пожежа у житловому будинку: є загиблий

20 Березня 2024 21:35
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київ, пожежа
Пожежа у житловому будинку / ДСНС

У Шевченківському районі столиці сталася пожежа у житловому будинку, внаслідок чого загинула одна людина.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Києві.

Як повідомляють рятувальники, пожежа виникла о 19:15 у житловому будинку на вул. Марії Капніст. Рятувальники знайшли тіло людини. Пожежу локалізували та продовжують гасити.

“Загоряння сталось на 4 поверсі з розповсюдженням полумʼя на 5 поверх та дах будинку. Наразі рятувальники проводять евакуацію мешканців та гасіння пожежі. За попередніми даними, постраждала 1 людина”, – йдеться у повідомленні.


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