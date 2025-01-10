У Києві сталася аварія на підстанції: частина Троєщини без світла

У Києві сталася аварія на підстанції ДТЕК, через що частина будинків у Деснянському районі залишилася без електропостачання.

Про це повідомила компанія ДТЕК “Київські електромережі”.

“Ми ліквідуємо серйозну аварію на одній із підстанцій. Наразі частина будинків у Деснянському районі (Троєщина) залишається без світла. Після оцінки обсягів робіт повідомимо орієнтовний час відновлення електропостачання”, — зазначили в компанії.

Рятувальники ліквідували пожежу на підстанції у Києві / Фото: ДСНС

За даними Головного управління ДСНС у Києві, аварія сталася через загоряння у кабельному каналі на підстанції.

“Повідомлення про пожежу надійшло 10 січня о 06:34. Загоряння в кабельному каналі ліквідували о 07:44 за допомогою вогнегасників після отримання дозволу на гасіння”, — повідомили у ДСНС.

Під час інциденту ніхто не постраждав. Причину пожежі з’ясовуватимуть правоохоронці.