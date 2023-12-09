У Києві розпочався демонтаж пам’ятника Щорсу

У Києві сьогодні вранці розпочався демонтаж пам’ятника Щорсу, повідомляє київська мерія.

Через це буде ускладнено рух бульваром Тараса Шевченка.

Зберігатиметься монумент у київському музеї авіації.

Раніше Кабмін зняв із цього пам’ятника охоронний статус.

Пам’ятник було відкрито 30 квітня 1954 року – до 300-річчя “возз’єднання України та Росії”.

Цікаво, що натурником для образу червоного комдива Щорса у процесі створення пам’ятника працював майбутній перший президент України Леонід Кравчук (тоді він був студентом).

Згодом у інтерв’ю ЗМІ він заявляв, що “спокійно ставиться”, якщо пам’ятник знесуть у межах декомунізації.