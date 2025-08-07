        Суспільство

        У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19

        Галина Шподарева
        7 Серпня 2025 21:51
        Хворий на коронавірус в лікарні / Фото ілюстративне: facebook.com/CVoda
        Протягом липня у Києві кількість госпіталізацій через COVID-19 зросла в рази. Збільшення кількості пацієнтів з коронавірусом зафіксували столичні медики.

        Про це повідомив Департамент охорони здоров’я Києва.

        Якщо станом на 1 липня в інфекційних відділеннях стаціонарних комунальних медзакладів перебували 15 людей, то сьогодні таких пацієнтів вже 68, 24 з них — діти.

        У департаменті підкреслюють, що до лікарень потрапляють ті хворі, що потребують постійного контролю медиків, серйозного лікування та кисневої підтримки.

        Киян закликають дотримуватись базових заходів профілактики COVID-19, особливо під час перебування в укриттях та інших закритих просторах із недостатньою вентиляцією.

        У Департаменті охорони здоров’я Києва наголошують, що навіть короткочасне перебування у замкнених приміщеннях під час повітряних тривог підвищує ризик зараження. Тому рекомендується користуватися захисними масками, регулярно мити руки або використовувати антисептики, а при появі симптомів — залишатися вдома та звертатися до лікаря.


