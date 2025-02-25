У Києві різко погіршилася якість повітря

Сьогодні, 25 лютого, у Києві фіксується високий рівень забрудненості повітря через підвищення концентрації завислих речовин.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
“Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок”, – йдеться в повідомленні.
До покращення ситуації киянам рекомендують:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- за наявності очищувача повітря увімкнути прилад на максимум.
За даними SaveEcoBot, найгірша ситуація спостерігається у Святошинському, Подільському, Дарницькому районах столиці.