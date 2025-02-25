Суспільство

У Києві різко погіршилася якість повітря
25 Лютого 2025 07:53
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Забруднене повітря в Києві / Фото: nashkiev.ua
Забруднене повітря в Києві / Фото: nashkiev.ua

Сьогодні, 25 лютого, у Києві фіксується високий рівень забрудненості повітря через підвищення концентрації завислих речовин.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

“Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок”, – йдеться в повідомленні.

До покращення ситуації киянам рекомендують:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • за наявності очищувача повітря увімкнути прилад на максимум.

За даними SaveEcoBot, найгірша ситуація спостерігається у Святошинському, Подільському, Дарницькому районах столиці.


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