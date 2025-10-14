        Кримінал

        У Києві псевдоцілитель знімав “порчу” через соцмережі: поліція встановила сімох жертв шахрайства

        Галина Шподарева
        14 Жовтня 2025 16:50
        Затримання підозрюваного в шахрайстві / Фото: Поліція Києва
        Затримання підозрюваного в шахрайстві / Фото: Поліція Києва

        Киянин створив фейкові акаунти в соціальних мережах та, видаючи себе за цілителя, пропонував громадянам проведення різноманітних ритуалів: від зняття “порчі” до пошуку безвісти зниклих родичів. Прайс становив від 400 до 4 500 гривень залежно від “складності” завдання. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення. 

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Правоохоронці встановили, що 28-річний киянин організував схему виманювання грошей: він створив акаунти у популярних соціальних мережах.

        “Під виглядом “мольфара” він проводив листування із “клієнтами” та надавав “послуги” з нібито зняття “порчі”, пошуку безвісти зниклих осіб та проводив “ритуали зцілення” від хвороб.
        Вартість таких послуг він оцінював від 400 до 4 500 гривень. Щойно гроші надходили на банківську картку, зловмисник  припиняв будь-яке спілкування із замовниками та блокував їх  у соціальних мережах”, – розповіли в поліції.

        Поліцейські задокументували сім епізодів шахрайства. Тривають заходи із встановлення інших постраждалих громадян.

        Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство. Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі.

        Сторінка та листування київського “мольфара” / Фото: Поліція Києва

