У Києві протягом тижня триватимуть військові навчання

У Києві та області з 5 по 13 червня пройдуть військові навчання. Як повідомляє пресслужба Командування Сухопутних військ, відпрацьовуватимуть оборонну операцію під час наступу противника.

Під час навчань проведуть практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.

Військові відпрацьовуватимуть бойові та спецзавдання оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих ДРГ.

“Просимо зберігати спокій та нагадуємо про заходи інформаційної гігієни і заборону на фото, відеознімання пересування наших військ”, — йдеться в повідомленні.