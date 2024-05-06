У Києві пройдуть військові навчання

З 6 по 10 травня у Дарницькому районі пройдуть навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва та військової техніки.

Про це у Фейсбуці повідомляє Дарницька районна державна адміністрація.

“Мета навчань – нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції”, – ідеться у повідомленні.

У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

У РДА нагадали, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки – заборонено.