Суспільство

У Києві пройдуть військові навчання

23 Травня 2023 09:54
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військові навчання

У Києві та області з 23 по 25 травня 2023 року пройдуть військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва.

Про це йдеться у телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

“В ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

У зв’язку з проведенням навчань буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки.

Просимо громадян зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу”, – попередили в ЗСУ.


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