Кримінал

У Києві поліцейський побив контуженого прикордонника

5 Листопада 2023 12:37
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кримінал

Під час комендантської години у Києві стався конфлікт між поліцейським та прикордонником.

У мережі з’явилося відео, на якому у відділенні поліцейський б’є військового. За попередньою інформацією, це прикордонник, якого затримали під час комендантської години на залізничному вокзалі, де він чекав на поїзд.

Поліція стверджує, що прикордонник був п’яний і поводився агресивно. У Держприкордонслужбі підтверджують, що боєць повертався до місця розташування частини після проходження ВЛК, і обіцяють встановити всі обставини, які могли призвести до конфлікту. За словами бійця ДПСУ, на стан сп’яніння його не перевіряли.

Спікер Держприкордонслужби В’ячеслав Демченко повідомив, що військовий, який має акубаротравму, після проходження військово-лікарської комісії того дня повертався з Києва до місця розташування частини. Його поїзд відходив із залізничного вокзалу вночі. Там він і знаходився на момент початку комендантської години.

Столична прокуратура повідомила, що розпочала кримінальне провадження у зв’язку з оприлюдненням відео інциденту з військовослужбовцем у районному управлінні поліції у Києві

Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 365 КК України – перевищення влади чи службових повноважень.

Запевняється, що в рамках слідства проводяться заходи щодо встановлення обставин інциденту, його учасників та можливих свідків.

Прокурори оброблятимуть усі поширені відео та записи з камер відеоспостереження у Шевченківському управління поліції.


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