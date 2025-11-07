        Суспільство

        У Києві підліток вистрибнув з вікна школи: що відомо

        Галина Шподарева
        7 Листопада 2025 14:03
        Місце падіння з вікна школяра у Києві / Скриншот
        Місце падіння з вікна школяра у Києві / Скриншот

        Сьогодні, 7 листопада, у Києві з вікна навчального закладу у Дніпровському районі випав школяр. Поліція встановлює обставини.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Попередньо відомо, що 17-річний хлопець вистрибнув з третього поверху. З травмами та переломами обох ніг його було госпіталізовано. 

        Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, які встановлюють усі деталі події та спілкуються з адміністрацією навчального закладу.

        Як припускають у місцевих Telegram-каналах, школяр вистрибнув з вікна через розлучення з дівчиною.

        “Під час перерви між учнем та його дівчиною виникла сварка – вона сказала йому, що хоче припинити стосунки. На наступній перерві хлопець хотів вчинити самогубство”, – йдеться в повідомленні.


