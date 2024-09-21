Суспільство

У Києві нічим дихати
21 Вересня 2024 20:30
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екологія, київ
У п'ятницю столиця вийшла на перше місце у світі за забрудненістю повітря через пожежі лісів і торфовищ / Фото з відкритих джерел

Киянам рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та обмежити перебування на вулиці у зв’язку з тимчасовим погіршенням стану повітря, повідомляє прес-служба КМДА.

«Станом на 19:00 у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Фіксується підвищення концентрації завислих часток (пилу)», – ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що ймовірною причиною цього можуть бути пожежі в екосистемі Київської області.

У КМДА до поліпшення ситуації рекомендують закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, а також увімкнути на максимум повітроочисник, якщо він є в наявності.


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