У Києві нічим дихати

Киянам рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та обмежити перебування на вулиці у зв’язку з тимчасовим погіршенням стану повітря, повідомляє прес-служба КМДА.

«Станом на 19:00 у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Фіксується підвищення концентрації завислих часток (пилу)», – ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що ймовірною причиною цього можуть бути пожежі в екосистемі Київської області.

У КМДА до поліпшення ситуації рекомендують закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, а також увімкнути на максимум повітроочисник, якщо він є в наявності.