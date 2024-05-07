Суспільство

У Києві на залізничному вокзалі з’явився інформаційний пункт рекрутингу до армії

7 Травня 2024 18:31
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мобілізація
Інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ на Центральному залізничному вокзалі Києва / Фото: Міноборони

На Центральному вокзалі міста Київ розпочав роботу інформаційний пункт щодо питання працевлаштування у Силах оборони України.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Як зазначили у відомстві, такий крок спрямований на максимальне інформування громадян про можливості вступу до Збройних Сил.

“Це є частиною нашої прозорої та ефективної комунікації з громадянами. Ми прагнемо максимально донести інформацію про можливості ефективної допомоги Силам оборони та стимулювати до добровільного залучення на військову службу”, — зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

В “УЗ” кажуть, що на Центральному залізничному вокзалі Києва щодня проходять понад 20 тисяч людей, тому таке рішення є «природною точкою контакту з українцями, де нам буде зручно інформувати їх про можливості долучитися до лав Сил оборони».

“А для захисників і захисниць, які теж регулярно подорожують нашими поїздами, це сигнал, що ми всі разом праюємо над посиленням нашої армії” — зазначив член правління “Укрзалізниці” Олександр Перцовський.


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