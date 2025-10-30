        Кримінал

        У Києві у відділенні “Укрпошти” вибухнула посилка: п’ятеро постраждалих

        Галина Шподарева
        30 Жовтня 2025 17:29
        читать на русском →
        Вибухотехнічна служба / Фото ілюстративне: Нацполіція
        Вибухотехнічна служба / Фото ілюстративне: Нацполіція

        Сьогодні вдень, 30 жовтня, у приміщенні пошти в Солом’янському районі Києва пролунав вибух. Відомо про п’ятьох постраждалих.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок. Внаслідок події постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.

        Реклама
        Реклама

        На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики. Усі обставини події встановлюються.

        Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, медики госпіталізували пʼятьох постраждалих внаслідок вибуху посилки в одному з відділень “Укрпошти”.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини