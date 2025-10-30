У Києві у відділенні “Укрпошти” вибухнула посилка: п’ятеро постраждалих

Сьогодні вдень, 30 жовтня, у приміщенні пошти в Солом’янському районі Києва пролунав вибух. Відомо про п’ятьох постраждалих.

Про це повідомили в поліції Києва.

За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок. Внаслідок події постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.

Реклама

Реклама

На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики. Усі обставини події встановлюються.

Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, медики госпіталізували пʼятьох постраждалих внаслідок вибуху посилки в одному з відділень “Укрпошти”.