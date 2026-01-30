У київській квартирі знайшли муміфіковане тіло

В одному з будинків Києва під час зламу замка квартири виявили муміфіковане тіло чоловіка. Мешканці будинку востаннє бачили його ще наприкінці 2021 — на початку 2022 року.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

29 січня до поліції звернулась співробітниця ЖЕКу з повідомленням про необхідність відкрити двері квартири для проведення ремонтних робіт.

Як розповіли в поліції, працівники ЖЕКу виламали двері ще до прибуття поліції та виявили муміфіковане тіло людини.

Правоохоронці встановили, що це тіло чоловіка 1947 року народження. Мешканці будинку бачили його востаннє наприкінці 2021 — на початку 2022 року. Скільки саме часу тіло чоловіка перебувало у приміщенні та яка причина його смерті — встановлюється.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України “природна смерть”.