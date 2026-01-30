        Події

        У київській квартирі знайшли муміфіковане тіло

        Галина Шподарева
        30 Січня 2026 12:07
        Квартира, де знайшли тіло чоловіка / Скриншот
        В одному з будинків Києва під час зламу замка квартири виявили муміфіковане тіло чоловіка. Мешканці будинку востаннє бачили його ще наприкінці 2021 — на початку 2022 року.

        Про це повідомляє hromadske з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

        29 січня до поліції звернулась співробітниця ЖЕКу з повідомленням про необхідність відкрити двері квартири для проведення ремонтних робіт.

        Як розповіли в поліції, працівники ЖЕКу виламали двері ще до прибуття поліції та виявили муміфіковане тіло людини.

        Правоохоронці встановили, що це тіло чоловіка 1947 року народження. Мешканці будинку бачили його востаннє наприкінці 2021 — на початку 2022 року. Скільки саме часу тіло чоловіка перебувало у приміщенні та яка причина його смерті — встановлюється.

        Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України “природна смерть”.


