У Києві можуть відновити рух громадського транспорту під час тривог

У Київській міській військовій адміністрації розглядають можливість змінити правила руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Влада столиці вже отримала конкретні пропозиції від правоохоронних структур щодо оптимізації порядку дій водіїв та пасажирів у разі загрози.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

За його словами, спільно з військовими, правоохоронцями та представниками ДСНС напрацьовують оновлений алгоритм дій, який враховуватиме як безпекові аспекти, так і необхідність забезпечення стабільного руху громадського транспорту в столиці.

“Вже маємо перші конкретні позиції від правоохоронних структур столиці, зокрема пропозиції оптимізації порядку дій для водіїв громадського транспорту та пасажирів. Безпековий аспект враховано належним чином — це головне”, — зазначив Ткаченко.