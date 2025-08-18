У Києві мобілізований порізав себе на збірному пункті, — коментар ТЦК

У Києві чоловік, який перебував на збірному пункті, завдав собі тілесних ушкоджень, а саме порізав собі передпліччя. Інцидент стався 17 серпня близько 15:00.

Події на збірному пункту прокоментували у Київському міському ТЦК та СП.

За офіційною інформацією, військовозобов’язаний раптово почав поводитися агресивно, погрожував іншим та не реагував на зауваження. Після прибуття правоохоронців він забіг до ванної кімнати, де, розбивши чашку, порізав собі ліве передпліччя.

Мобілізованому надали першу допомогу, після чого чоловіка госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні. Його життю нічого не загрожує, інші пошкодження відсутні.

Київський міський ТЦК та СП проводить службову перевірку за цим фактом.