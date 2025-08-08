У Києві мешканці Позняків вимагають заборонити випас кіз біля багатоповерхівок

У Дарницькому районі столиці мешканці багатоповерхівки на вулиці Анни Ахматової, 35-А створили петицію з вимогою заборонити випас кіз на прибудинковій території.

Відповідне звернення опубліковане на сайті електронних петицій Київради.

Люди скаржаться, що тварини, які належать власникам приватного будинку на вул. Батуринській, 12, щодня вільно пересуваються між припаркованими автомобілями, пошкоджують зелені насадження, а іноді навіть застрибують на капоти машин.

Кози на території столичного будинку

За словами авторів петиції, така ситуація створює санітарні й екологічні проблеми та може становити небезпеку для дітей. Крім того, у разі пошкодження майна виникають труднощі з отриманням страхових виплат і доведенням збитків у суді.

У своєму зверненні мешканці просять міську владу перевірити дотримання правил благоустрою, притягнути власників тварин до відповідальності та заборонити випас худоби біля багатоквартирних будинків.

Для розгляду петиції депутатами Київради вона має зібрати щонайменше 6 тисяч підписів. Станом на час публікації новини зібрано 657 підписів.