Суспільство

У Києві копи на службовому авто потрапили в ДТП та втекли: водія-поліцейського відсторонили від служби
28 Лютого 2025 12:02
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ДТП за участі поліції у Києві / Скриншот із відео
ДТП за участі поліції у Києві / Скриншот із відео

Напередодні у Києві, на в’їзді зі сторони Борисполя, службовий автомобіль поліції Toyota Corolla врізався в Volkswagen ID4. Після цього правоохоронці поїхали з місця ДТП. Відео моменту зіткнення опублікували столичні пабліки.

У поліції Києва прокоментували подію.

Як повідомляється в пресрелізі, за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі службового авто призначено службове розслідування. Поліцейського, який керував транспортним засобом, відсторонено від виконання службових обов’язків.  

Крім того, відносно нього складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

Про залишення місця ДТП у заяві не йдеться.


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