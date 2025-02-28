У Києві копи на службовому авто потрапили в ДТП та втекли: водія-поліцейського відсторонили від служби

Напередодні у Києві, на в’їзді зі сторони Борисполя, службовий автомобіль поліції Toyota Corolla врізався в Volkswagen ID4. Після цього правоохоронці поїхали з місця ДТП. Відео моменту зіткнення опублікували столичні пабліки.

У поліції Києва прокоментували подію.

Як повідомляється в пресрелізі, за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі службового авто призначено службове розслідування. Поліцейського, який керував транспортним засобом, відсторонено від виконання службових обов’язків.

Крім того, відносно нього складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

Про залишення місця ДТП у заяві не йдеться.