Суспільство

У Києві фура злетіла з мосту (фото)
2 Січня 2025 13:51
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дтп, київ
Водію вантажівки стало зле за кермом: у Києві фура злетіла з мосту / ДСНС Києва

2 січня о 6:45 до рятувальників Києва надійшло повідомлення про ДТП на з’їзді з Південного мосту у Голосіївському районі. Деблокувати водія з вантажівки довелося рятувальникам.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Києва.

За попередньою інформацією, через погане самопочуття водій вантажного автомобіля Volvo не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля з мосту. Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам. Чоловік від госпіталізації відмовився.

Вогнеборці змили пальне з проїжджої частини. На місці працювали дев’ятеро рятувальників та дві одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Наслідки ДТП у Києві / ДСНС Києва

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