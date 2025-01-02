У Києві фура злетіла з мосту (фото)

2 січня о 6:45 до рятувальників Києва надійшло повідомлення про ДТП на з’їзді з Південного мосту у Голосіївському районі. Деблокувати водія з вантажівки довелося рятувальникам.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Києва.

За попередньою інформацією, через погане самопочуття водій вантажного автомобіля Volvo не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля з мосту. Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам. Чоловік від госпіталізації відмовився.

Вогнеборці змили пальне з проїжджої частини. На місці працювали дев’ятеро рятувальників та дві одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.