Кримінал

У Києві енергетик організував схему фіктивного бронювання військовозобов’язаних
13 Березня 2025 14:11
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Судитимуть інженера однієї з філій державного енергопідприємства / Фото: ДБР
Судитимуть інженера однієї з філій державного енергопідприємства / Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо провідного інженера однієї з філій державного підприємства, що належить до критичної інфраструктури в енергетичній сфері. Посадовець виготовляв підроблені документи для незаконного бронювання військовозобов’язаних чоловіків.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовець мав доступ до наказів Мінекономіки, на підставі яких ухвалювалися рішення про бронювання. Чоловік виготовляв фіктивні витяги з наказів, вносячи до них неправдиві відомості про те, що громадяни нібито працюють на різних державних підприємствах критичної інфраструктури й підлягають відстроченню від призову на шість місяців.

Також ділок підробляв документи про належність підприємств до критично важливих для економіки та життєзабезпечення населення й про бронювання їхніх працівників.

З’ясовано, що схема охоплювала працівників 14 підприємств та загалом 460 осіб. Вартість залежала від складності й коливалася від 200 до двох тисяч доларів.

Фальшиві документи використовувалися під час перевірки військово-облікових даних, вносилися до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, а також застосовувалися для перетину державного кордону України.

Правоохоронці провели 20 обшуків, під час яких вилучили комп’ютери, носії інформації, підроблені документи та списки осіб, які скористалися схемою.

Фігуранту висунуті обвинувачення у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та підробленні документів. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Підозрюваний в підробленні документів енергетик / Фото: ДБР

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