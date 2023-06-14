Економіка

У Києві для бомбосховищ закупили барабанів на 900 тис. гривень

14 Червня 2023 16:00
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бомбосховище

У Києві закупили барабани у бомбосховища за 900 тис. гривень. Відповідний тендер журналісти помітили у системі ProZorro.

Закупівлю провело управління освіти Дніпровської районної адміністрації. Як зазначено – “для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог”.

Чиновники закупили 306 барабанів із натуральної шкіри вартістю від 1900 до 3960 гривень за одиницю та 153 комплекти молоточків до них.

Раніше масштабна перевірка показала, що абсолютна більшість укриттів Києва немає вільного доступу, а ще 35% непридатні для експлуатації.

Після цього силовики почали оголошувати підозри за розтрату коштів на облаштування бомбосховищ.
Підозри отримали чиновники у Святошинському та Голосіївському районах.


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