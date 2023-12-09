У Балаклії встановлюють бетонні вуличні укриття (відео)

У деокупованій Балаклії Харківської областіі встановлюють три захисні споруди, у них місцеві жителі зможуть сховатися від обстрілів. Кожна конструкція розрахована на 40 людей.

Про це Суспільне Харків розповів заступник міського голови Володимир Чуприн.

За тиждень у Балаклії такі укриття мають облаштувати біля ринку в центрі міста, а також на залізничному вокзалі. Вони розташовані на відстані двох кілометрів одне від одного.

Ще одне модульне укриття Балаклійська міська рада планує поставити у с. Нафтовиків.