Суспільство

У Києві чоловік застрелив вівчарку сусіда

7 Травня 2024 13:39
тварини
Ілюстративне фото / Getty Images

,Мешканець столиці застрелив бельгійську вівчарку сусідів, яку привезлиі із зони АТО у 2016 році. Йому загрожує три роки ув’язнення.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 51-річному мешканцю столиці у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України).

Зазначається, що у квітні підозрюваний, перебуваючи в обідній час у приватному будинку в Подільському районі, тричі вистрілив у сусідського собаку породи бельгійська вівчарка. Тварина загинула.

Пса на прізвисько “Чіп” привезли із зони АТО у 2016 році, він багато років охороняв будинок своєї родини.

За словами власників тварини, сусіду не подобалось, що собака весь час на нього гавкає.

Наразі 61-річному мешканцю Києва оголосили підозру у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Травня 2024 12:37

На Львівщині ухилянту присудили 3 роки
7 Травня 2024 11:30

Сім країн ЄС відвідають інавгурацію Путіна
7 Травня 2024 10:39

На тимчасово окупованій Луганщині росіянин зґвалтував та вбив 17-річну дівчину
7 Травня 2024 10:16

На території криворізького ТЦК помер військовозобов’язаний
7 Травня 2024 09:09

Від удару ворожої авіабомби по Харківщині постраждали троє людей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
усі думки