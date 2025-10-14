У Києві частково знеструмлено три райони: коли обіцяють світло

Сьогодні ввечері через перенавантаження мережі на одному з енергообʼєктів у Києві частково опинилися без світла житель трьох районів міста.

Про це повідомили в КМДА.

“Частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах. Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання”, — йдеться в повідомленні.

У мережі з’явилися кадри зі знеструмленої станції метро “Театральна” та вулиць столиці.

Тим часом у КМДА заявили, що на всіх станціях київського метро, зокрема “Арсенальній” і “Хрещатик”, не було перебоїв з освітленням й метрополітен працює у звичайному режимі.

“Через перебої з електропостачанням на окремих станціях метро короткочасно знизилася напруга, і система перейшла на резервне живлення. Перерва тривала до 1 хвилини”, — уточнили в адміністрації.

Як пояснили в ДТЕК, відключення електропостачанні відбулися через аварію на високовольтних лініях й енергетики вже працюють над відновленням. Кияни, які залишилися без світла, вже отримують повідомлення про відновлення електропостачання до півночі.