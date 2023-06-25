Суспільство

У Києві аварійні відключення світла: частина міста без електрики

25 Червня 2023 11:29
31
читать на русском →
світло, київ

Аварійні відключення світла виникли у Києві зранку у неділю, 25 червня. Без світла декілька районів.

Про це повідомляє ДТЕК у Facebook.

Жителі Києва у соцмережах повідомили про відсутність світла на деяких вулицях, зокрема на проспекті Відрадний. У ДТЕК повідомили, що виникла аварія, тому світло вимкнули.

“За вказаною адресою виявлено аварійне відключення у мережі. Орієнтовні терміни відновлення – до 13:00. Бригада виїхала на місце проведення робіт”, – повідомляють енергетики.

У мережі повідомляють, що світло зникло у частині Шевченківського, Солом’янського, Святошинського, Голосіївського, Дарницького та Дніпровського районів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Червня 2023 12:41
40

Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі, – CNN
25 Червня 2023 09:38
90

Росіяни в Бердянську вбили двох підлітків-партизанів
24 Червня 2023 23:06
239

Кримінальну справу щодо Пригожина закриють, він піде у Білорусь, — Пєсков
24 Червня 2023 20:51
210

Пригожин заявив, що розвертає колони і йде у зворотному напрямку
24 Червня 2023 20:44
118

Сили оборони почали наступ одночасно на кількох напрямках, – Маляр
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
усі думки