У Києві аварійні відключення світла: частина міста без електрики

Аварійні відключення світла виникли у Києві зранку у неділю, 25 червня. Без світла декілька районів.

Про це повідомляє ДТЕК у Facebook.

Жителі Києва у соцмережах повідомили про відсутність світла на деяких вулицях, зокрема на проспекті Відрадний. У ДТЕК повідомили, що виникла аварія, тому світло вимкнули.

“За вказаною адресою виявлено аварійне відключення у мережі. Орієнтовні терміни відновлення – до 13:00. Бригада виїхала на місце проведення робіт”, – повідомляють енергетики.

У мережі повідомляють, що світло зникло у частині Шевченківського, Солом’янського, Святошинського, Голосіївського, Дарницького та Дніпровського районів.