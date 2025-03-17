У Києві адміністратор сервісного центру МВС за гроші допомагав отримувати водійські посвідчення

Адміністратору сервісного центру на Київщині повідомили про підозру у сприянні незаконному отриманню водійських посвідчень. За свої послуги він отримав загалом 29 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що підозрюваний, обіймаючи посаду адміністратора сервісного центру у Київській області, маючи дружні відносини з колегами у Києві, за гроші допоміг успішно скласти іспити у сервісному в центрі у Києві та отримати водійське посвідчення двом водіям.

Зокрема, за успішне складання іспиту у Києві жінка була змушена заплатити 10 тис. гривень. Адміністратор повідомив їй, що без допомоги зробити це неможливо. Отримавши талон на складання іспиту в обумовленому сервісному центрі, майбутня водійка повідомила “помічнику” коли саме складатиме практичний іспит, відтак жодних проблем у неї не виникло.

“Щоб отримати документи про навчання в автошколі без її відвідування та отримати права категорії С, ще один чоловік мав заплатити 4 тис. гривень. Втім з’ясувалось, що в реєстрах є інформація про позбавлення його водійського посвідчення за керування автомобілем у нетверезому стані. Щоб змінити цю інформацію, потрібно було заплатити”, – розповіли в прокуратурі.

Зазначимо, що “закінчивши” навчання в автошколі, в середині лютого 2025 року, чоловік мав складати практичний іспит в сервісному центрі у Києві. Однак, все перенесли на березень через проведення обшуків у сервісних центрах та страх адміністраторів вчиняти незаконні дії.

Втім, вже у березні чоловіку таки “допомогли” скласти практичний іспит, однак ціна питання зросла до 14 тис. гривень. Таким чином адміністратор отримав загалом 29 тис. гривень. Наразі йому повідомлено про підозру.