Кримінал

У Києві адміністратор сервісного центру МВС за гроші допомагав отримувати водійські посвідчення
17 Березня 2025 15:55
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На Київщині затримали хабарника з сервісного центру МВС / Фото: Київська міська прокуратура
На Київщині затримали хабарника з сервісного центру МВС / Фото: Київська міська прокуратура

Адміністратору сервісного центру на Київщині повідомили про підозру у сприянні незаконному отриманню водійських посвідчень. За свої послуги він отримав загалом 29 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що підозрюваний, обіймаючи посаду адміністратора сервісного центру у Київській області, маючи дружні відносини з колегами у Києві, за гроші допоміг успішно скласти іспити у сервісному в центрі у Києві та отримати водійське посвідчення двом водіям.

Зокрема, за успішне складання іспиту у Києві жінка була змушена заплатити 10 тис. гривень. Адміністратор повідомив їй, що без допомоги зробити це неможливо. Отримавши талон на складання іспиту в обумовленому сервісному центрі, майбутня водійка повідомила “помічнику” коли саме складатиме практичний іспит, відтак жодних проблем у неї не виникло.

“Щоб отримати документи про навчання в автошколі без її відвідування та отримати права категорії С, ще один чоловік мав заплатити 4 тис. гривень. Втім з’ясувалось, що в реєстрах є інформація про позбавлення його водійського посвідчення за керування автомобілем у нетверезому стані. Щоб змінити цю інформацію, потрібно було заплатити”, – розповіли в прокуратурі.

Зазначимо, що “закінчивши” навчання в автошколі, в середині лютого 2025 року, чоловік мав складати практичний іспит в сервісному центрі у Києві. Однак, все перенесли на березень через проведення обшуків у сервісних центрах та страх адміністраторів вчиняти незаконні дії.

Втім, вже у березні чоловіку таки “допомогли” скласти практичний іспит, однак ціна питання зросла до 14 тис. гривень. Таким чином адміністратор отримав загалом 29 тис. гривень. Наразі йому повідомлено про підозру.

Вилучені при затриманні гроші / Фото: Київська міська прокуратура

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