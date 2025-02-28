У Китаї зник міністр, який курирував індустрію штучного інтелекту

Міністр промисловості та інформаційних технологій Китаю Цзінь Чжуанлун протягом двох місяців не з’являвся на публіці, звернуло увагу видання Financial Times.

Цзінь не відвідував урядові збори з кінця грудня, хоча до цього він регулярно брав участі в засіданнях, а також здійснював офіційні поїздки разом із прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном.

На сайті міністерства інформаційних технологій, звернуло увагу гонконзьке видання South China Morning Post, 28 лютого у списку керівників відомства відбулася заміна – тепер міністром там значиться колишній губернатор провінції Ляонін Лі Лечен.

Випадки, коли високопоставлені чиновники повністю зникають з публічного поля, в Китаї нерідкі. Зазвичай це відбувається, коли проти них заводять справи про корупцію.