Політика

У Китаї зник міністр, який курирував індустрію штучного інтелекту
28 Лютого 2025 19:27
читать на русском →
Міністр промисловості та інформаційних технологій Китаю Цзінь Чжуанлун / Фото: Reuters
Міністр промисловості та інформаційних технологій Китаю Цзінь Чжуанлун / Фото: Reuters

Міністр промисловості та інформаційних технологій Китаю Цзінь Чжуанлун протягом двох місяців не з’являвся на публіці, звернуло увагу видання Financial Times.

Цзінь не відвідував урядові збори з кінця грудня, хоча до цього він регулярно брав участі в засіданнях, а також здійснював офіційні поїздки разом із прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном.

На сайті міністерства інформаційних технологій, звернуло увагу гонконзьке видання South China Morning Post, 28 лютого у списку керівників відомства відбулася заміна – тепер міністром там значиться колишній губернатор провінції Ляонін Лі Лечен.

Випадки, коли високопоставлені чиновники повністю зникають з публічного поля, в Китаї нерідкі. Зазвичай це відбувається, коли проти них заводять справи про корупцію.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Лютого 2025 18:36

У Білому домі розпочалася зустріч Трампа і Зеленського
28 Лютого 2025 17:52

Російські спецслужби намагалися зробити смертником 16-річного школяра з Житомирщини
28 Лютого 2025 17:12

Повітряні Сили завдали нищівного удару по заставі ФСБ у Брянській області (відео)
28 Лютого 2025 15:56

Уряд оновив порядок бронювання військовозобов’язаних
28 Лютого 2025 15:37

Російські війська намагаються прорватися на Сумщину
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
усі думки