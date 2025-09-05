У Китаї затримали чоловіка за критику параду Сі Цзиньпіна

Поліція Китаю затримала 47-річного чоловіка через коментарі, у яких він критикував військовий парад Сі Цзиньпіна.

Як повідомляє Bloomberg, інцидент підкреслює нетерпимість Комуністичної партії до інакомислення. Чоловік нібито зробив “наклепницькі та образливі висловлювання”, через що “образив країну та почуття нації”.

Його затримали за статтями, що передбачають “розпалювання сварок та провокування конфліктів” — гнучке кримінальне звинувачення, яке в Китаї часто застосовують проти осіб, що нібито загрожують суспільному порядку.

Не повідомляється, які саме коментарі він зробив і як довго його утримуватимуть. Поліція попередила, що будь-хто, хто зачепить “патріотичні почуття”, буде суворо переслідуватися.

За час правління Сі Цзиньпіна, яке триває приблизно 12 років, стримування інакомислення стало однією з ключових рис його політики. Крім того, він зміцнив авторитет Комуністичної партії, поширюючи її вплив на компанії, освітні заклади та інші сфери життя.