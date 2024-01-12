Суспільство

У Курській області згоріла польова лазня російських солдатів: є загиблі й поранені — ЗМІ

12 Січня 2024 09:04
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У Курській області росії, за інформацією російського видання ASTRA, згоріла польова лазня російських військовослужбовців. Там пишуть, що двоє мобілізованих загинули, ще стільки ж строковиків постраждали.

Про це росЗМІ повідомили з посиланням на джерела.

Там вказують, що у районі села Анатоліївка Рильського району Курської області ввечері 11 січня спалахнула пожежа у польовій бані військовослужбовців.

Унаслідок пожежі загинули двоє мобілізованих: 26-річний командир стрілецького взводу Дмитро Голубєв із Санкт-Петербурга та 32-річний машиніст екскаватора Олександр Стулов із Нижньогородської області.

З отруєнням чадним газом до лікарні потрапили двоє строковиків: 20-річний Павло С. із Ленінградської області та 20-річний Кубанич Т. із Санкт-Петербурга. Попередньо, пожежа почалася із загоряння стінки за топкою пічки в польовій лазні.


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