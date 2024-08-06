Суспільство

У Курській області російські строковики потрапили у полон
6 Серпня 2024 21:21
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війна
Полонений російський строковик / Скриншот з відео

У соцмережах опублікували відео з російськими військовими, яких взяли в полон під час боїв на кордоні Курської області. На записах – допити трьох чоловіків, які представляються військовослужбовцями

Російські ЗМІ підтвердили особи військових. Вони виявили соцмережі строковиків і зв’язалися з їхніми родичами. Обидва строковики заявили, що служили в 488-му полку на позиціях у Суджанському районі Курської області, де від ранку 6 серпня тривають бої.

Військові на відео кажуть, що на позиціях прикордонників перебували строковики, які мали “не допустити прориву”. Військові стверджують, що чотири дні доповідали про обстріли позицій, але командування не відреагувало на їхні повідомлення і “кинуло їх”. 

“Забили на нас – здохнуть так здохнуть”, – сказав один із полонених у відповідь на запитання про ставлення до командування. Усі троє заявили, що були взяті в полон українськими військовими “під час переходу кордону”.


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