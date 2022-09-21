У Куп’янську виявлено чергову катівню

Під час окупації Куп‘янська російські військові зайняли поліцію, де у полупідвальному приміщенні облаштували катівню. Окупанти піддавали людей фізичному, психологічному насиллю. У камері, де має утримуватись чотири особи, російські найманці утримували понад 20. За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

“Лякаючи людей, російські військові намалювали на стіні катівні картину: на фоні латинської літери «Z» жінка з радянським прапором, а позаду неї — окупант. Навіть тут ворожа армія ховається за спиною мирних мешканців і вірить в те, що в Україні на них хтось чекає”, – йдеться у повідомленні.