У Куп’янську росіяни вбили 59-річну жінку

На місці працює слідчо-оперативна група Куп’янського районного відділу поліції. Пораненого госпіталізували до найближчого стабілізаційного пункту для надання медичної допомоги. Правоохоронці Харківщини документують черговий воєнний злочин російських військ і збирають докази для слідства. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).