Суспільство

У Куп’янську російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, загинув поліцейський
1 Вересня 2024 09:33
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куп'янськ, поліція
Старший інспектор роти № 2 батальйону № 1 полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції Олександр Попович помер 31 серпня у лікарні від тяжких осколкових поранень / Фото Нацполіція

У суботу ввечері в Куп’янську Харківської області окупанти FPV-дроном атакували поліцейський автомобіль, від отриманих тяжких осколкових поранень старший інспектор полку поліції особливого призначення Олександр Попович помер 31 серпня в лікарні, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Близько 19:30 у місті Куп’янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських. Усі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, життя Олександра обірвалося”, – йдеться в повідомленні.

Поповичу було 44 роки. Він служив в органах внутрішніх справ близько 20 років. У нього залишилися син та донька.


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