У Куп’янську російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, загинув поліцейський

У суботу ввечері в Куп’янську Харківської області окупанти FPV-дроном атакували поліцейський автомобіль, від отриманих тяжких осколкових поранень старший інспектор полку поліції особливого призначення Олександр Попович помер 31 серпня в лікарні, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Близько 19:30 у місті Куп’янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських. Усі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, життя Олександра обірвалося”, – йдеться в повідомленні.

Поповичу було 44 роки. Він служив в органах внутрішніх справ близько 20 років. У нього залишилися син та донька.