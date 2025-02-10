У Кривому Розі злочинна група на чолі з депутатом привласнила мільйони гривень на ремонті пошкоджених будівель

Правоохоронці викрили групу осіб, яка незаконно привласнила 2,5 млн гривень, виділених на відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів житлових будинків та шкіл.

Організатором схеми виявився депутат Криворізької міської ради, повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, він разом із дружиною залучив до злочинної діяльності адвоката та підприємців. Упродовж 2023-2024 років вони укладали договори на проведення ремонтних робіт, вносили неправдиві дані про їх виконання та завищували вартість матеріалів. Отримані кошти переводили на рахунки підконтрольних фірм і розподіляли між учасниками.

Правоохоронці затримали злочинців, які привласнили 2,5 млн гривень, виділених на ремонт шкіл та житлових будинків / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У межах розслідування правоохоронці провели 70 обшуків у Дніпропетровській, Івано-Франківській областях та Києві, вилучивши значні суми готівки, документи, техніку та автомобілі.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за статтями ККУ щодо привласнення майна, створення злочинної організації та підробки документів. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.