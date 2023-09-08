Кримінал

У Кривому Розі ракета поцілила в адмінбудівлю, загинув поліцейській

8 Вересня 2023 09:48
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ракетний удар

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух у п’ятницю, 8 вересня.

Росіяни завдала ракетного удару по місту, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак

“Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. 3-х дістали з-під завалів. 

Зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв м. Інформація уточнюється”, – повідомив Лисак.

Як повідомили в МВС, внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості. 

Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи. 


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