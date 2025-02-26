Кримінал

У Кривому Розі наркоділки виготовляли амфетамін на понад 3 млн гривень щомісяця
26 Лютого 2025 12:45
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Обшуки в квартирах наркоділків в Кривому Розі / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Обшуки в квартирах наркоділків в Кривому Розі / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

На Дніпропетровщині викрили підпільну нарколабораторію, яка щомісяця виготовляла метамфетамін на понад 3 мільйони гривень. Правоохоронці затримали 10 учасників злочинної організації, зокрема її організатора.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, житель Кривого Рогу організував наркобізнес та залучив до незаконної діяльності ще 10 спільників. Учасники злочинної організації облаштували нарколабораторію на території міста, у якій виготовляли метамфетамін. Товар розповсюджували по всій території України, доставляли замовлення клієнтам поштою, або передавали «з рук в руки».

За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив понад 3 млн гривень.

У ході проведення майже 50 санкціонованих обшуків було вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, обладнання для їх виготовлення, телефони, чорнові записи, банківські картки, готівку у різних валютах, автомобілі.

Організатору та десяти спільникам повідомлено про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній, незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті психотропних речовин та організації, утримання місць для їх незаконного вживання.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

У Кривому Розі викрили наркоділків / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

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