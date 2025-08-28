У Кривому Розі компанія підлітків побила дівчину – справу розслідують як катування

У Кривому Розі група підлітків зафільмувала, як принижують свою знайому: 14-річну дівчинку змусили стати на коліна, били та плювали в неї.

Видання “Свої. Кривий Ріг” опублікувало відео, де підлітки змушують дівчину просити вибачення за те, що та гуляла із чиїмось хлопцем.

Реклама

Реклама

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.127 (катування) Кримінального кодексу України.

“Інцидент стався 27 серпня на території Саксаганського району. Правоохоронці відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції встановили всіх учасників конфлікту”, – додали правоохоронці.