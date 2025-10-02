        Кримінал

        У Кривому Розі чоловік напав із ножем на двох військових: постраждалі у лікарні

        Галина Шподарева
        2 Жовтня 2025 14:45
        Чоловік із ножем / Фото ілюстративне: Соцмережі
        Чоловік із ножем / Фото ілюстративне: Соцмережі

        Сьогодні, 2 жовтня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області озброєний ножем чоловік напав на двох військовослужбовців. Постраждалих госпіталізували із пораненнями.

        Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області.

        Напад стався у четвер вранці на одній із вулиць у Покровському районі Кривого Рогу. Встановлено, що під час спілкування між чоловіком та військовими виник конфлікт, в ході якого зловмисник дістав з кишені ніж та завдав ним ударів 53-річному та 36-річному військовослужбовцям.

        “Після чого підозрюваний втік. Наразі особу ймовірного нападника встановлено, з ним розпочаті слідчі дії”, – розповіли в поліції.

        За даним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження, передбачені ч. 1 ст. 125 та ч. 1 ст. 121(умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.


