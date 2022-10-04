У Криму зажадали визнати екстремістською пісню “Червона калина”

Т.з. “держрада” окупованого Криму вимагає визнати українську пісню «Червона калина» екстремістською. Відповідне звернення до МВС направив парламентський комітет із культури та охорони культурної спадщини, розповів його голова Микола Волков.

Представник кримської держради порівняв «Червону калину» з твором Адольфа Гітлера «Майн кампф». На думку Волкова, виконавців української композиції треба садити до в’язниці.

«Червона калина» була створена австрійською владою, щоб сформувати дивізії в Галичині для боротьби з братами слов’янами. Там конкретний ворог – це російський народ», – зазначив він.

За словами Волкова, під українську пісню били кримчан в автобусах.

Раніше в центрі скандалу через «Червону калину» опинилася «Місіс Крим-2022» Ольга Валєєва . Вона разом із подругою заспівала цю пісню. Пізніше ролик із їх виконанням поширився у соцмережах.

Негативна реакція на ролик змусила фіналістку конкурсу краси закрити профіль у Instagram та видалити відео.

Валєєву оштрафували на 40 тисяч рублів, а її подрузі призначили покарання у вигляді адміністративного арешту тривалістю 10 діб.