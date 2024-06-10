У Криму лунали вибухи

Вночі 10 червня окупанти перекрили Кримський міст, соцмережі повідомили про вибухи у Криму.

Про це повідомив “Крымский мост: оперативная информация” у Telegram, Кримський вітер.

“Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито”.

О 1:10 тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, традиційно закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Кримський вітер повідомив про звуки вибухів в Євпаторії, Красноперекопську, у Дажанкойському, Бахчисарайському та інших районах.

О 1:56 окупанти повідомили про відновлення руху Кримським мостом.