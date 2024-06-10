Суспільство

У Криму лунали вибухи
10 Червня 2024 07:11
вибухи, крим
Кримський міст / Getty Images

Вночі 10 червня окупанти перекрили Кримський міст, соцмережі повідомили про вибухи у Криму.

Про це повідомив “Крымский мост: оперативная информация” у Telegram, Кримський вітер.

“Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито”.

О 1:10 тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, традиційно закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Кримський вітер повідомив про звуки вибухів в Євпаторії, Красноперекопську, у Дажанкойському, Бахчисарайському та інших районах.

О 1:56 окупанти повідомили про відновлення руху Кримським мостом.


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