Політика

У Кремлі завтра оформлятимуть анексію захоплених територій України

29 Вересня 2022 13:18
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референдум

Завтра о 15:00 у Кремлі підпишуть договори про входження нових територій до складу Росії, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

“Завтра у Георгіївській залі о 15:00 відбудеться підписання договорів про вступ до складу Російської Федерації нових територій. Відбудеться об’ємний виступ Путіна “, – заявив він.

27 вересня у чотирьох частково окупованих регіонах України завершилися “референдуми” про приєднання до Росії.

“Є чітка послідовність дій у рамках конституційної процедури прийняття до складу нових суб’єктів, – пояснював раніше сенатор Андрій Клішас. – Він нагадав, що у разі приєднання анексованих територій мають бути внесені зміни до статті 65 Конституції Росії. За них має проголосувати Рада Федерації після чого поправки своїм указом затверджує президент.


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