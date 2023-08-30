Політика

У Кремлі вперше визнали, що Пригожина могли вбити

30 Серпня 2023 19:51
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Російські слідчі розглядають ймовірність того, що літак, на борту якого перебував лідер ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин, збили навмисно, повідомив прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков – таким чином, в Кремлі вперше визнали, що це могло бути умисне вбивство, пише Reuters.

“Очевидно, що розглядаються різні версії, в тому числі версія – ви розумієте, про що ми говоримо – скажімо, умисне вбивство”, – сказав Пєсков.

Приватний літак Embraer, на якому Прігожин прямував до Санкт-Петербурга з Москви, розбився 23 серпня – рівно через два місяці після заколоту, який «кухар Путіна» влаштував проти військово-політичного керівництва РФ. 

Точна причина аварії поки невідома, але місцеві жителі стверджують, що перед падінням літака чули удар. 

Кремль тоді назвав «абсолютною брехнею» припущення деяких західних політиків і коментаторів про те, що президент РФ Владімір Путін наказав убити Прігожина з помсти. Президент США Джо Байден заявив, що його не здивував такий розвиток подій, і висловив думку, що аварію навряд чи влаштували би без відома Путіна.


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