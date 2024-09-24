Політика

У Кремлі прокоментували слова Зеленського про близьке завершення війни
24 Вересня 2024 14:25
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зеленський, пєсков
Володимир Зеленський / ABC

Президент України заявив про близькість завершення війни РФ проти України, закликавши союзників зміцнити ЗСУ.

Про це він заявив в інтерв’ю АВС news.

“План перемоги – зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до кінця війни”, – сказав Зеленський.

Натомість прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війну “буде завершено, як тільки цілі РФ будуть досягнуті”, передає російська служба “Інтерфакс”.

“Ви знаєте, що будь-яка війна, вона так чи інакше завершується миром. Але для нас абсолютно безальтернативним є досягнення наших поставлених цілей. Як тільки ці цілі будуть досягнуті тим чи іншим шляхом, “спеціальну військову операцію” буде завершено”, – сказав Пєсков.


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