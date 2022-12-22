У Кремлі образилися, що Зеленський у Вашингтоні “не прислухався до занепокоєння Росії”

Прес-секретар президента країни-агресора Росії Дмитро Пєсков прокоментував успішний для України візит Володимира Зеленського до США та новий пакет оборонної допомоги на суму майже $2 млрд, до якої вперше увійшла система протиповітряної оборони Patriot, здатна збивати крилаті та балістичні ракети. Слова речника цитують російські ЗМІ.

Пєсков вкотре спробував виправдати те, що «другій армії світу» десятий місяць не вдається перемогти армію України, тим, що нібито насправді «Росія воює зі США».

«Візит Зеленського до США підтвердив, що Вашингтон продовжує де-факто та опосередковано воювати з Росією до останнього українця», – сказав Пєсков.

Він також зазначив, що “Москва шкодує, що ні Байден, ні Зеленський не продемонстрували потенційної готовності прислухатися до занепокоєнь Росії”.

Нагадаємо, головні «занепокоєння» Росії були оголошені у лютому її диктатором Путіним – це знищення українців як нації та позбавлення її можливості оборонятися («денацифікація» та «демілітаризація»).