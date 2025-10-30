У Кременчуці чоловік влаштував стрілянину в ТЦК: двоє військових зазнали поранень

Сьогодні, 30 жовтня, близько 16:00, у збірному пункті Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки військовозобов’язаний влаштував стрілянину та поранив двох працівників військкомату.

Про це повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП.

До збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК військовозобов’язаний громадянин прибув у супроводі поліції. Під час оформлення документів і обов’язкового огляду у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, військовозобов’язаний дістав пістолет (попередньо, переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів – розповіли в ТЦК.

Реклама

Реклама

У результаті двоє військових дістали поранення гомілки. Постраждалі перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії.

Як зазначили в ТЦК, посягання на життя військовослужбовця карається позбавленням волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі (ст. 348 ККУ).