Росія завдала масованого удару по Харкову, без опалення 820 будинків

У ніч на 3 лютого, напередодні нового етапу мирних переговорів України та Росії в Абу-Дабі, Росія здійснила масований удар дронами і ракетами по Харкову, цілеспрямовано атакуючи енергетичну інфраструктуру міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у соцмережах. За його словами, обстріл тривав понад три години, а метою атак було завдання максимальних руйнувань енергетичній системі та залишення міста без тепла в умовах сильного морозу.

Терехов зазначив, що через безпрецедентну атаку ухвалюються складні, але вимушені рішення. Зокрема, щоб не допустити замерзання мережі теплопостачання, місту доведеться злити теплоносій у системі 820 будинків, які отримують тепло від однієї з найбільших теплоелектроцентралей.

Реклама

Реклама

Міський голова наголосив, що іншого виходу фахівці наразі не бачать, попри те що рішення ухвалюється в умовах близько двадцятиградусного морозу. У звʼязку з ситуацією в Харкові цілодобово працюватимуть усі 101 пункт Незламності, де мешканці можуть зігрітися, випити гарячі напої та зарядити мобільні пристрої. За потреби в місті оперативно розгортатимуть додаткові пункти обігріву.

Також можливі перебої в роботі міського електротранспорту. Для забезпечення безперервного руху в місті запускають додаткові автобусні маршрути.

Терехов підкреслив, що ніч і ранок для Харкова є надзвичайно складними, однак місто продовжує працювати, всі служби перебувають на місцях, а рішення ухвалюються оперативно. За його словами, ситуація залишається під контролем.

Зараз у Харкові -21 градус морозу.